США запровадили безвізовий режим із Ізраїлем

17:24 27 вересня Київ, Україна





Країни вели переговори близько десяти років. Втім, рішення вдалося ухвалити лише зараз, оскільки Ізраїль виконав головну вимогу — рівень відмов у візах громадянам став меншим за 3%.



Щойно електронну систему подорожей оновлять, ізраїльтянам не знадобляться візи для подорожей до Сполучених Штатів. Потрібно буде подавати заявки на поїздку та зазначати мету візиту.



Громадянам Ізраїлю можна буде перебувати у США до 90 днів. Відповідно, американці зможуть просити в'їзд до Ізраїлю на строк до 90 днів для бізнесу, туризму чи транзиту без отримання візи. Сполучені Штати 27 вересня внесли Ізраїль до американської програми безвізового режиму, повідомляється на сайті Державного департаменту США Країни вели переговори близько десяти років. Втім, рішення вдалося ухвалити лише зараз, оскільки Ізраїль виконав головну вимогу — рівень відмов у візах громадянам став меншим за 3%.Щойно електронну систему подорожей оновлять, ізраїльтянам не знадобляться візи для подорожей до Сполучених Штатів. Потрібно буде подавати заявки на поїздку та зазначати мету візиту.Громадянам Ізраїлю можна буде перебувати у США до 90 днів. Відповідно, американці зможуть просити в'їзд до Ізраїлю на строк до 90 днів для бізнесу, туризму чи транзиту без отримання візи.

"Вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму - крок уперед у стратегічному партнерстві, який сприятиме подальшому зміцненню багаторічної взаємодії між людьми, економічного співробітництва та координації безпеки між нашими", - сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

За словами глави дипломатії, "це важливе досягнення посилить свободу пересування для громадян США, включаючи тих, хто проживає на палестинських територіях або подорожує і з них".