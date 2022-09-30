США введуть нові санкції проти москви - Reuters

14:57 30 вересня Київ, Україна

Джо Байден заявив, що Штати ніколи не визнають дії росії в Україні та введуть нові санкції проти москви у разі анексії українських територій.



Про це повідомляє Reuters.



Виступаючи перед лідерами тихоокеанських островів, Байден засудив псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України як "абсолютну фальсифікацію", заявивши, що результати "сфабрикували в москві".

"Сполучені Штати – я хочу чітко заявити про це – Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій росії на суверенну територію України", – сказав Байден.