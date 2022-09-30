США введуть нові санкції проти москви - Reuters

Джо Байден заявив, що Штати ніколи не визнають дії росії в Україні та введуть нові санкції проти москви у разі анексії українських територій.
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи перед лідерами тихоокеанських островів, Байден засудив псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України як "абсолютну фальсифікацію", заявивши, що результати "сфабрикували в москві".
Також президент США зазначив, що "напад росії з імперськими амбіціями на Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".
Байден заявив, що Сполучені Штати працюють із союзниками над санкціями, які мають бути введені після того, як росія анексує нові території України.
Байден заявив, що Сполучені Штати працюють із союзниками над санкціями, які мають бути введені після того, як росія анексує нові території України.
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