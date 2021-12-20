США введе санкції проти фінансували ІГ

00:24 29 липень Київ, Україна

У США оголосили про застосування санкцій стосовно двох осіб, які фінансували терористична держава.

Вашингтон заявив, що Фарук Хамуд і Аднаном Мухаммеда Аміні аль-Раві брали участь у фінансуванні терористичної угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Туреччини. Про це повідомляється в заяві Міністерства фінансів США, опублікованому у вівторок на його сайті.

Відзначається, що Фарук Хамуд і Аднан Мухаммед Амін аль-Раві «надавали матеріальну, фінансову та технологічну допомогу ІГ, забезпечували [угруповання] товарами і надавали послуги».

«Адміністрація [президента США Дональда] Трампа продовжить прагнути до повного руйнування фінансової діяльності і мереж ІГ», - наводяться в прес-релізі слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Попадання в списку санкцій означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.