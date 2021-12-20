США все ще розглядають питання про визнання Куби державою, яка підтримує тероризм

10:12 17 грудень Київ, Україна

Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що все ще розглядає питання про визнання Куби державою, яка підтримує тероризм, навіть незважаючи на те, що річний звіт не містить нових доказів причетності влади острова до зростання тероризму.



Адміністрація Дональда Трампа останніми днями свого перебування при владі повернула Кубу до чорного списку терористів.



Байден здивував політичних експертів тим, що значною мірою зберіг політику Трампа, а не повернувся до зусиль колишнього президента Барака Обами щодо припинення десятиліть ворожості щодо комуністичного острова.



У річному звіті, у розділі, присвяченому тероризму, перелічені такі країни як Іран, Північна Корея та Сирія, але нічого не сказано про Кубу.

«Знаходження Куби у списку терористів ставить ще одну перешкоду на шляху до покращення відносин з островом та створює додаткові перешкоди для купівлі чи отримання гуманітарних товарів», - йдеться у листі комітету Палати представників із закордонних справ.



Нагадаємо, адміністрація Трампа надала статус терору, частково посилаючись на присутність на Кубі перемовників з колумбійських партизанів ELN, які приїхали на острів для переговорів та відмовилися повернутися для судового переслідування.

Низка американських втікачів також живуть на Кубі, зокрема, Ассата Шакур, бойовик Black Power, що втекла з в'язниці, де вона відбувала термін за вбивство поліціянта.