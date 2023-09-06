США вперше відправлять в Україну бронебійні снаряди зі збідненим ураном - Reuters

11:29 02 вересня Київ, Україна

Агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що вже найближчим часом США поставлять в Україну бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном. Такі снаряди ЗСУ отримають вперше. Важливо, що збіднений уран використовують у боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню.

"Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня", - повідомляє інформагентство.

Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном можуть застосовуватись за допомогою американських танків Abrams, а останні мають доставити на територію України найближчими тижнями.

Один із чиновників сказав журналістам, що вартість майбутнього пакету, до якого буде включено снаряди, становить від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього внесуть.

Збіднений уран - метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

Противники таких озброєнь, наприклад Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, вказують на ризики для здоров'я від вживання або вдихання пилу збідненого урану, зокрема, можливість розвитку раку та вроджених дефектів. Хоча матеріал має набагато меншу радіоактивність, ніж уран природного походження, його частки можуть затримуватись на тривалий час. Також це може ускладнити процес післявоєнного очищення територій нашої держави.

Раніше ЗМІ писали, що США планують надати Києву касетні снаряди з більшою дальністю ураження.

Нагадаємо, США виділили Україні черговий пакет військової допомоги у 200 млн доларів.