США відновлює проведення страт з наступного тижня

Влада США на наступному тижні вперше за більш за17 років приведуть у виконання смертні вироки злочинцям, засудженим на федеральному рівні. Про це в середу повідомило агентство Associated Press з посиланням на джерела з числа співробітників виправних установ.
За їхніми даними, страти почнуться вже в понеділок. Всього за тиждень смертельні ін'єкції будуть зроблені трьом ув'язненим в'язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей. Членам сімей злочинців і їхніх жертв дозволять присутнім при процесі, проте з метою недопущення поширення коронавируса все вони повинні будуть надягти захисні маски.
Згідно з інформацією газети The Washington Post, останній раз американські федеральні влади приводили у виконання смертний вирок в 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій. Незважаючи на перерву в застосуванні смертної кари на федеральному рівні, цей захід в США застосовувалася в останні роки на рівні влади штатів.
За їхніми даними, страти почнуться вже в понеділок. Всього за тиждень смертельні ін'єкції будуть зроблені трьом ув'язненим в'язниці в штаті Індіана, засудженим до вищої міри покарання за вбивство дітей. Членам сімей злочинців і їхніх жертв дозволять присутнім при процесі, проте з метою недопущення поширення коронавируса все вони повинні будуть надягти захисні маски.
Згідно з інформацією газети The Washington Post, останній раз американські федеральні влади приводили у виконання смертний вирок в 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій. Незважаючи на перерву в застосуванні смертної кари на федеральному рівні, цей захід в США застосовувалася в останні роки на рівні влади штатів.
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