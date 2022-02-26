США відновлюють проти Білорусі санкції 2006 року

09:21 31 травень Київ, Україна

Міністерство фінансів США з 3 червня відновить санкції щодо деяких білоруських компаній, які були введені в 2006 році через порушення прав людини в республіці.

Про це виданню Bloomberg заявив представник відомства.



Під санкції, зокрема, потраплять "виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб".



Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США ввели санкції щодо Мінська через порушення прав людини в республіці. Тоді громадянам і компаніям США заборонили надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили в список, і навпаки. У список санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.



Серед компаній, на які поширювалися санкції - "Белнафтохім" і його американське представництво, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцьк-Скловолокно", Білоруський нафтовий торговий дім.