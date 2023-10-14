США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії, – Politico

Хоча у вересні цього року нарешті було вирішено багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, боротьба за території між двома державами не припинилася. Влада США побоюється, що Азербайджан знову може вторгнутися на територію Вірменії найближчим часом. Про це держсекретар Ентоні Блінкен нібито попередив невелику групу американських законодавців минулого тижня, пише Politico з посиланням на двох людей, "знайомих із розмовою".

У телефонній розмові, яка нібито відбулася ще 3 жовтня, законодавці закликали Блінкена ввести санкції проти Азербайджану у відповідь на його операції в Карабаху, кажуть джерела. Сам Блінкен тоді нібито заявив, що США вбачають можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії у найближчі тижні.

"Цей дзвінок вказує на глибину занепокоєння адміністрації операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту", - пише видання.

Зазначається, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію надати "коридор" уздовж свого південного кордону, щоб з'єднати основну територію Азербайджану прямим сполученням з ексклавом Нахічевань.. Politico нагадує, що минулого Алієв погрожував вирішити це питання "силою".

В офіційній заяві Державний департамент США відмовився коментувати цей дзвінок, але наголосив на прихильності департаменту "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".

Тим часом, старший радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв днями заперечив, що Баку має до Єревану якісь територіальні претензії.. За його словами, ризик конфлікту низький, оскільки "останні два тижні були спокійнішими тижнями в історії вірмено-азербайджанських відносин — більше немає солдатів в окопах, що дивляться один на одного" після дій у регіоні Карабах.

"Азербайджан відновив те, що юридично, історично та морально було нашим", - заявив Гаджієв і наголосив, що Баку не має наміру проникати де-юре в вірменські території.

Нагадаємо, у вересні Азербайджан остаточно відновив контроль над своєю міжнародно визнаною територією.. Після нетривалої військової операції фактично припинила існування самопроголошена "Нагірно-Карабахська республіка", хоча формально її саморозпуск призначено на 1 січня.

З Карабаху у вересні виїхало майже все вірменське населення, а кількох лідерів сепаратистської освіти було заарештовано азербайджанською владою.

За даними Politico, під час найгострішої фази вересневого протистояння США провели таємні переговори з Росії щодо ситуації в регіоні. Це був поодинокий випадок переговорів між двома державами після російського вторгнення в Україну.