США: У Нью-Джерсі і Делавер перемогу на праймеріз здобуває Байден

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з'їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, здобуває перемогу на первинних виборах (праймеріз) в американських штатах Нью-Джерсі і Делавер.

Обробка бюлетенів ще не завершена, однак, як зазначає видання, вже на даному етапі можна говорити про впевнену перемогу Байдена в обох штатах. За підсумками підрахунку голосів з 17% виборчих дільниць в Нью-Джерсі, підтримка Байдена серед жителів цього штату становить 86,5%. У Делавері, де підраховані дані з 49% дільниць, колишній віце-президент заручився голосами 90,4% виборців. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який 8 квітня вийшов з передвиборчої гонки, отримує 12,7% і 6,5% голосів відповідно.

За підсумками первинних виборів в Нью-Джерсі будуть розподілені голоси 126 делегатів, які на майбутньому в серпні національному з'їзді демократів підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США від партії. У Делавері будуть розподілені голоси 21 делегата. Спочатку праймеріз в Делавері і Нью-Джерсі мали відбутися 28 квітня і 2 червня відповідно, проте вони були перенесені на більш пізній термін через пандемію захворювання, що викликається новим коронавірусів.

Байден, згідно з останніми оцінками The New York Times, заручився підтримкою 2 196 делегатів. Щоб стати кандидатом у президенти в першому турі голосування на з'їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня. Національний з'їзд Демократичної партії США, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду в країні, перенесений через пандемію коронавируса на 17-20 серпня. Він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін).

Чинний американський лідер Дональд Трамп також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з'їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.