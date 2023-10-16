США посилюють контроль за постачанням напівпровідників до Китаю

США планують посилити радикальні заходи, щоб обмежити доступ Китаю до напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити своєму геополітичному супернику отримати передові технології, які могли б дати йому військову перевагу.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Адміністрація Байдена прагне посилити контроль за продажем графічних чіпів для програм штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чіпів китайським компаніям.
США також запровадять додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, спрямовуючи поставки через інші країни, і додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.
Рік тому США оприлюднили початкові обмеження щодо чіпів, спробувавши вплинути на технологічний розвиток Китаю. Адміністрація Байдена стверджувала, що цей крок необхідний національній безпеці. Китай відповів на прискорення інвестицій у створення власних внутрішніх повноважень.
Зазначається, що Адміністрація Байдена прагне посилити контроль за продажем графічних чіпів для програм штучного інтелекту та передового обладнання для виробництва чіпів китайським компаніям.
США також запровадять додаткові перевірки китайських фірм, які намагаються уникнути експортних обмежень, спрямовуючи поставки через інші країни, і додадуть китайські фірми з розробки мікросхем до списку обмежень на торгівлю, вимагаючи від закордонних виробників отримати ліцензію США на виконання замовлень від цих компаній.
Рік тому США оприлюднили початкові обмеження щодо чіпів, спробувавши вплинути на технологічний розвиток Китаю. Адміністрація Байдена стверджувала, що цей крок необхідний національній безпеці. Китай відповів на прискорення інвестицій у створення власних внутрішніх повноважень.
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