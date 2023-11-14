США посилюють санкції проти ХАМАСу: третій раунд у відповідь на напади на Ізраїль

18:15 14 листопада Київ, Україна

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив третій раунд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з ХАМАСом , у відповідь на їхній напад на Ізраїль та цивільне населення.

Згідно з пресрелізом американського відомства, ці обмеження вводяться для позбавлення ХАМАСу можливості фінансування своїх дій.



Глава Мінфіну США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати працюють у співпраці з партнерами, включаючи Велику Британію, щоб послабити фінансову інфраструктуру ХАМАСу, перервати зовнішнє фінансування та блокувати нові канали фінансування, які організація намагається використати.



В рамках нових санкцій притягнуто 8 фізичних та 2 юридичні особи. Це третя хвиля санкцій, попередні були введені 18 і 27 жовтня відповідно. Внаслідок сьогоднішніх дій Мінфіну США все майно зазначених осіб, яке перебуває у Сполучених Штатах або під контролем громадян США, буде заблоковане.