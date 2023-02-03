США збільшать військову присутність на Філіппінах

16:20 03 лютого Київ, Україна

Філіппіни надали Вашингтону більший доступ до своїх військових баз. Сполучені Штати розширюють свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з метою протидії Китаю через зростання напруги навколо Тайваню.

Про це пише The New York Times.

Міністр оборони США Ллойд Остін 2 лютого відвідав Філіппіни і за результатом зустрічі з головою Міноборони Філіппін Карліто Гальвесом було укладено угоду про співпрацю.

Документ дозволяє США розміщувати військову техніку та будувати об'єкти у дев'яти місцях на Філіппінах. Це стане найбільшою американською військовою присутністю в цій країні за останні 30 років.
"Ми обговорили конкретні кроки щодо протидії дестабілізуючій діяльності в оточуючих Філіппіни водах, у тому числі у Філіппінському морі, і ми залишаємося відданими зміцненню наших спільних можливостей протистояти збройному нападу", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спільного брифінгу з главою Міноборони. Філіппін Карліт Гальвес.
Заява міністра оборони Остіна сигналізує про те, що Штати можуть використовувати свої збройні сили, щоб сильніше протистояти агресивним діям китайської армії у Південнокитайському морі.. Адже Китай та кілька країн Південно-Східної Азії, включаючи Філіппіни, мають територіальні суперечки.. Вони можуть допомогти Тайваню, якщо армія Китаю нападе на острів, який Пекін вважає частиною своєї території.
"Це справді великий результат", - сказав Джейкоб Стоукс, старший науковий співробітник Індійсько-тихоокеанської програми безпеки у Центрі нового американського суспільства. "Ви можете покращити масові сили та проектувати їх, якщо будете присутні у цих місцях на Філіппінах".
В офіційній заяві Ллойда Остіна не йшлося, де конкретно будуть розташовані додаткові бази.

Як повідомляє Reuters, Пекін заявив, що розширення доступу США до філіппінських військових баз підриває регіональну стабільність і посилює напруженість.
"Це акт, що посилює напруженість у регіоні і ставить під загрозу регіональний мир та стабільність. Країни регіону повинні зберігати пильність із цього приводу та уникати використання себе Сполученими Штатами", - сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу.
Після візиту Міністра оборони США Ллойда Остіна до Філіппін, 3 лютого військові зафіксували на півночі Америки розвідувальну повітряну кулю з Китаю .
 