США збільшать військову присутність на Філіппінах

16:20 03 лютого Київ, Україна





Про це пише The New York Times.



Міністр оборони



Документ дозволяє США розміщувати військову техніку та будувати об'єкти у дев'яти місцях на Філіппінах. Це стане найбільшою американською військовою присутністю в цій країні за останні 30 років. Філіппіни надали Вашингтону більший доступ до своїх військових баз. Сполучені Штати розширюють свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з метою протидії Китаю через зростання напруги навколо Тайваню.Про це пише The New York Times.Міністр оборони США Ллойд Остін 2 лютого відвідав Філіппіни і за результатом зустрічі з головою Міноборони Філіппін Карліто Гальвесом було укладено угоду про співпрацю.Документ дозволяє США розміщувати військову техніку та будувати об'єкти у дев'яти місцях на Філіппінах. Це стане найбільшою американською військовою присутністю в цій країні за останні 30 років.

"Ми обговорили конкретні кроки щодо протидії дестабілізуючій діяльності в оточуючих Філіппіни водах, у тому числі у Філіппінському морі, і ми залишаємося відданими зміцненню наших спільних можливостей протистояти збройному нападу", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спільного брифінгу з главою Міноборони. Філіппін Карліт Гальвес.

Заява міністра оборони Остіна сигналізує про те, що Штати можуть використовувати свої збройні сили, щоб сильніше протистояти агресивним діям китайської армії у Південнокитайському морі.. Адже Китай та кілька країн Південно-Східної Азії, включаючи Філіппіни, мають територіальні суперечки.. Вони можуть допомогти Тайваню, якщо армія Китаю нападе на острів, який Пекін вважає частиною своєї території.

"Це справді великий результат", - сказав Джейкоб Стоукс, старший науковий співробітник Індійсько-тихоокеанської програми безпеки у Центрі нового американського суспільства. "Ви можете покращити масові сили та проектувати їх, якщо будете присутні у цих місцях на Філіппінах".

В офіційній заяві Ллойда Остіна не йшлося, де конкретно будуть розташовані додаткові бази.



Як повідомляє Reuters, Пекін заявив, що розширення доступу США до філіппінських військових баз підриває регіональну стабільність і посилює напруженість.