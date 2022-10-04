США посилять технологічні санкції проти Китаю

Адміністрація Байдена планує оголосити про нові обмеження на доступ Китаю до напівпровідникових технологій США.
Нові обмеження стосуватимуться експорту напівпровідників та мікросхем, навіть якщо їх роблять треті країни. Таким чином Вашингтон хоче завадити Пекіну створювати продуктивні суперкомп'ютери та випускати мікроелектронну продукцію.
Раніше США вже обмежили експорт деяких комп'ютерних чіпів, які застосовуються в технологіях штучного інтелекту. У тому числі заборона торкнулася високопродуктивних графічних процесорів від Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD). Однак, цього може бути недостатньо для стримування розвитку науки і оборонного сектору Китаю, вважають в адміністрації президента Джо Байдена.
Новий пакет санкцій розширить список організацій КНР, яким заборонять доступ до американських технологій, здатних прискорити науково-технічний прогрес та розробку нових видів озброєнь. Під обмеження можуть потрапити як великі китайські компанії, а й академічні установи.
Міністерство торгівлі США планує випустити новий регламент вже на цьому тижні, уточнює агентство. Він стосуватиметься напівпровідникових технологій, пов'язаних з випуском чіпів з техпроцесом 14-нм і менше. Також будуть формалізовані введені раніше обмеження щодо продукції Nvidia та AMD.
У серпні президент США Джо Байден підписав закон щодо підтримки національних виробників напівпровідників. На розвиток секторів, необхідних для конкуренції з Китаєм у цій сфері, було виділено $52,7 млрд.
США розглядають варіанти та інших санкцій проти Китаю - про них вони замислилися після загострення ситуації на Тайвані. Таким чином, Вашингтон хоче утримати Пекін від вторгнення на острів. Які саме нові заборони обговорюються, наразі невідомо.
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