США посилять технологічні санкції проти Китаю

18:00 04 жовтня Київ, Україна

Адміністрація Байдена планує оголосити про нові обмеження на доступ Китаю до напівпровідникових технологій США



Нові обмеження стосуватимуться експорту напівпровідників та мікросхем, навіть якщо їх роблять треті країни. Таким чином Вашингтон хоче завадити Пекіну створювати продуктивні суперкомп'ютери та випускати мікроелектронну продукцію.