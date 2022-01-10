США: ураган "Лаура" забрав життя шести осіб

15:59 28 серпень Київ, Україна

Ураган, який в США назвали "Лаура" обрушився на штат Луїзіана, за словами уряду, це одне з найсильніших стихійних лих за всю історію країни.

Жертвами "Лаури" стали шестеро осіб. Збиток від стихії підраховується.

Про це в своєму Twitter повідомив департамент охорони здоров'я штату.

"Ми з сумом повідомляє про смерть шести осіб через шторм", - йдеться в повідомленні.

Цей ураган - один з найсильніших, коли-небудь що обрушилися на США.



Максимальна швидкість вітру "Лаури" була 241 км / ч. Тільки через 11 годин після виходу на сушу "Лаура" остаточно втратила статус урагану і стала тропічним штормом.



Губернатор Луїзіани Джон Едвардс, заявив, що збиток від стихії поки не підрахований, але вже ясно, що він буде "колосальним" - близько 900 тис. будинків, закладів та підприємств залишилися без світла, зруйновані цілі квартали. Едвардс додав, що влада готувалася до гіршого розвитку подій.



Через наближення "Лаури" влада евакуювала понад півмільйона жителів Техасу і Луїзіани.