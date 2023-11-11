США дорікнули Ізраїлю загибель великої кількості цивільних палестинців

12:24 11 листопада Київ, Україна

Підтримуючи Ізраїль у війні з бойовиками ХАМАС, Сполучені Штати одночасно дуже стурбовані масовою загибеллю мирного населення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернув увагу на наслідки ударів по сектору Гази і дорікнув Ізраїлю за те, що при цьому загинула велика кількість палестинців. Він заявив, що необхідно докласти більше зусиль із захисту цивільних осіб, повідомляє Bloomberg.

"Занадто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують", - сказав Блінкен.

Повідомляється, що США намагаються тиснути на Ізраїль, оскільки велика кількість жертв серед палестинського населення починають негативно відбиватися на відносинах між арабськими країнами та Вашингтоном.

Нагадаємо, ізраїльські танки оточили лікарню в Газі. Медики просять Червоного Хреста допомогти з евакуацією.

Раніше в США заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.