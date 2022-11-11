США скасували статус росії як країни з ринковою економікою

Міністерство торгівлі США скасувало наданий росії двадцять років тому статус країни з ринковою економікою. Цей статус обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.
Про це повідомляє Reuters.
Мінторг заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до спотворення цін і витрат, які, за його словами, не точно відображають, чи російські компанії справедливо встановлювали ціни на імпорт у США.
Мінторг заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до спотворення цін і витрат, які, за його словами, не точно відображають, чи російські компанії справедливо встановлювали ціни на імпорт у США.
У 2002 році Вашингтон надав росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.
Минулого року Американська торгова палата в росії заявила, що москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення росії статусу ринкової економіки в СОТ.
Однак після вторгнення росії в Україну відносини москви із Заходом різко погіршилися. США разом з іншими західними країнами запровадили широкі санкції проти росії.
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