США скасували статус росії як країни з ринковою економікою

09:53 11 листопада Київ, Україна

Міністерство торгівлі США скасувало наданий росії двадцять років тому статус країни з ринковою економікою. Цей статус обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

Про це повідомляє Reuters.



Мінторг заявило, що його аналіз показує, що "широка" участь уряду в російській економіці призвела до спотворення цін і витрат, які, за його словами, не точно відображають, чи російські компанії справедливо встановлювали ціни на імпорт у США.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону США для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", - заявили у відомстві.

У 2002 році Вашингтон надав росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.