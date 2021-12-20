США: помер борець за права темношкірих Джон Льюїс

08:43 18 липень Київ, Україна

З Вашингтона повідомили про смерть видатного борця за права темношкірих. На 81 році життя помер Джон Льюїс. Його назвали совістю Конгресу і одним з найбільших героїв в історії Америки.

Член Палати представників Конгресу США від штату Джорджія Джон Льюїс, який вважався одним з найбільш видних борців за права темношкірого населення, помер в п'ятницю у віці 80 років. Про це повідомила спікер палати Ненсі Пелосі.

"Сьогодні Америка оплакує втрату одного з найбільших героїв американської історії - конгресмена Джона Льюїса, який був совістю Конгресу", - йдеться в її заяві.

У грудні 2019 року біля політика був діагностований рак підшлункової залози на останній стадії, проте він пообіцяв тоді, що продовжить представляти в Конгресі свій округ.

Льюїс був одним з організаторів знаменитого маршу на Вашингтон, який провів в 1963 році Мартін Лютер Кінг. До Конгресу він вперше пройшов в 1986 році і з тих пір 17 разів поспіль займав цю виборну посаду, представляючи один з округів міста Атланта.

Льюїс був одним з помітних критиків господаря Білого дому Дональда Трампа. Так, після перемоги республіканця на виборах він оголосив, що вперше з моменту обрання конгресменом збирається пропустити інавгурацію чергового президента країни, оскільки не вважає Трампа законно обраним главою держави.