США беруть участь у розслідуванні військових злочинів росіян - Блінкен

09:10 17 вересня Київ, Україна

Звірства росіян на окупованих територіях України, зокрема в Ізюмі, – це військові злочини. Усіх же причетних до скоєння масових убивств та тортур на території України необхідно притягнути до відповідальності. Про це у п'ятницю, 16 вересня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

"Ми всі працюємо над збиранням доказів та документуванням звірства, які були скоєні. І у багатьох випадках це буде рівнозначно військовим злочинам, що, як на мене, є правильним підходом для розгляду цього питання", - зазначив голова Держдепу.

Блінкен наголосив, що зараз триває робота, яка забезпечить притягнення до відповідальності російських окупантів.

"Чи через процес у самій Україні, чи із застосуванням механізмів ОБСЄ, ООН, Міжнародного кримінального суду - все це разом, я думаю, буде дуже важливим для забезпечення того, щоб ті, хто вчинив звірства, а також ті, хто віддавав накази, понесли відповідальність ", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, Зеленський розповів про звірства окупантів на Харківщині та порівняв трагедію регіону з Бучею.