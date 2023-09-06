США вимагають від Ірану припинити продаж агресору безпілотників

11:30 16 серпня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки закликають Іран зупинити постачання росії безпілотних літальних апаратів.



У рамках широкої міжнародної угоди, яка перебуває у процесі обговорення між Вашингтоном і Тегераном з метою зниження напруженості, США акцентують увагу на важливості припинення Іраном продажів дронів росії.



Про це прохання повідомляє інформаційний ресурс Financial Times.



Адміністрація Сполучених Штатів наполягає на тому, щоб Іран припинив постачання бойових безпілотних апаратів росії, які застосовуються москвою в ході війни на території України, а також запасних частин для цих дронів.



За даними агентства Reuters, ця новина з'явилася в період, коли американські та іранські дипломати активно працюють над зниженням напруженості та відновленням широкомасштабних переговорів у контексті ядерної програми Ірану.



Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що він буде дуже прихильно ставитись до будь-яких кроків з боку Ірану, спрямованих на зниження "зростаючої загрози ядерного характеру".