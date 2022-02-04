США: стрілянина по автобусу, дві смерті, 5 госпіталізацій

В Окленді, штат Каліфорнія, оголошено в розшук чоловіка, який стріляв по автобусу з пасажирами. Смертельне поранення отримали 2 людини.
Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.
Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.
Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особистість.
За інформацію про нього оголошена нагорода в розмірі 545 доларів.
Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.
Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особистість.
За інформацію про нього оголошена нагорода в розмірі 545 доларів.
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