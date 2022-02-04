США: стрілянина по автобусу, дві смерті, 5 госпіталізацій

07:55 19 травень Київ, Україна

В Окленді, штат Каліфорнія, оголошено в розшук чоловіка, який стріляв по автобусу з пасажирами. Смертельне поранення отримали 2 людини.

Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.



Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.



Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особистість.



За інформацію про нього оголошена нагорода в розмірі 545 доларів.