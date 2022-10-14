США спільно з ЄС планують запроваджувати санкції проти країн, які постачають росії боєприпаси

19:11 14 жовтня Київ, Україна

Влада США має намір ввести санкції проти країн, які постачають росії боєприпаси або підтримують її військову машину. Також МЗС ЄС обговорять передачу іранських безпілотників росії та спробують дійти політичної угоди про майбутні санкції.



Про це повідомило інформагентство Reuters у п'ятницю, 14 жовтня.



Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо на офіційній зустрічі представників 32 країн, темою якої були санкції щодо росії, повідомив, що американський Мінфін підготував документ, в якому прописані механізми санкцій щодо військових партнерів росії.

"Ми готові і можемо запровадити санкції проти приватних осіб, компаній або держав, які постачають боєприпаси росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - зазначив чиновник.

Зазначимо, що європейські дипломати провели підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю у понеділок, 17 жовтня, у Люксембурзі. У ході цих зустрічей вони провели аналіз активності безпілотників.



Франція та Німеччина вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовує росія, також необхідними. Ці країни вважають, що передачу дронів слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН щодо розробки ядерної зброї в Ірані.