США стежать за використанням боєприпасів росією - Міллі

10:33 07 грудня Київ, Україна





Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів



За його словами, у Збройних сил Сполучених Штатів є плани на випадок можливих конфліктів у всьому світі, які включають, скільки військ, одиниць обладнання та боєприпасів може знадобитися. Військові Сполучених Штатів вивчають кількість боєприпасів, використаних у війні росії проти України, щоб переконатися, що Пентагон точно розраховує кількість зброї, яка стане в нагоді йому у разі будь-яких майбутніх конфліктів чи операцій.Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Reuters.За його словами, у Збройних сил Сполучених Штатів є плани на випадок можливих конфліктів у всьому світі, які включають, скільки військ, одиниць обладнання та боєприпасів може знадобитися.



"Ми проводимо дослідження, аналіз прямо зараз, щоб переконатися, що наші військові плани, наші плани на випадок непередбачених обставин, яких у нас є дещо по всьому світу на різних театрах воєнних дій, щоб бути впевненими, що ми зробили правильні розрахунки, правильні оцінки", - пояснив генерал.



За його словами, ці дані мають цінність для роботи американської промисловості.



"Ми повернемося до промисловості, щоб зробити будь-які коригувальні дії, щоб переконатися, що ми маємо відповідні рівні запасів для того, що може статися", - додав Міллі.



При цьому західні офіційні особи заявили, що росія витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну і її промисловість не може виготовляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції. Водночас Україна, озброєна західними країнами, також швидкими темпами використовує артилерію та інші види озброєння.