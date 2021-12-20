США стежить за КНДР з літака-розвідника

08:01 13 липень Київ, Україна

США перекинули стратегічний розвідувальний літак RC-135S Cobra Ball на свою авіабазу Кадена на японському острові Окінава, - ймовірно, для посилення моніторингу ситуації в КНДР. Про це повідомило в понеділок південнокорейське інформаційне агентство.

За його даними, літак прибув до Японії з штату Небраска, при цьому точна дата передислокації не називається.

Агентство відзначає, що в суботу біля Корейського півострова здійснював політ американський розвідник RC-135U Combat Sent.

Інформагентство підкреслює, що в останні кілька місяців розвідувальна авіація США різко збільшила число вильотів в районі Корейського півострова на тлі зростання напруженості в регіоні.