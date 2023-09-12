США розблокували 6 млрд доларів для Ірану

12:43 12 вересня Київ, Україна

Сполучені Штати дозволили переказ шести мільярдів доларів заморожених іранських коштів у Південній Кореї до Катару для реалізації обміну ув'язненими між США та Іраном. Інформаційна агенція Reuters повідомила про це 12 вересня.



Угода передбачає, що п'ять американських громадян, затриманих в Ірані, матимуть можливість повернутися до США в обмін на звільнення п'ятьох іранців, які утримуються в американській в'язниці.



Документ, надісланий комітетам Конгресу США, вперше офіційно визнає, що уряд Сполучених Штатів звільняє іранців у рамках цієї угоди, що оцінюється як відповідність національним інтересам США.



Згідно з повідомленням, переказ коштів принесе Ірану лише обмежену вигоду, оскільки гроші можуть бути використані лише для гуманітарних цілей.



Прессекретарка Білого дому Едріен Уотсон оголосила, що держсекретар США Ентоні Блінкен зробив "процедурний крок, спрямований на забезпечення можливості переказу іранських коштів з одного закритого рахунку на інший та збереження обмежень на їхнє використання лише для гуманітарних товарів". Вона також наголосила, що адміністрація інформувала Конгрес про перебіг процесу.



Згідно з джерелами агентства Reuters, які мають інформацію про хід переговорів, переказ коштів та обмін ув'язненими можуть відбутися вже наступного тижня.