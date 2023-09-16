США розширили список санкцій проти Ірану у річницю загибелі Махси Аміні

10:17 16 вересня Київ, Україна

Рік тому в Ірані, одному з небагатьох союзників Росії, загинула 22-річна Махса Аміні. Це сталося після того, як її заарештувала поліція вдач за порушення правил носіння хіджабу. Весь світ відреагував на цей злочин акціями протесту проти правлячої влади Ірану.

Як повідомив 15 вересня Інтерфакс, Мінфін США додав до списку санкцій проти Ірану три місцеві ЗМІ: агенції "Фарс", "Таснім" та телеканал "Прес-ТВ".

Санкції введені також проти компанії Yaftar, яка, як повідомило міністерство, "пов'язана із систематичною цензурою та блокуванням доступу в інтернет".

Крім того, до "чорного списку" додано 25 фізичних осіб, частина з яких - представники правоохоронних органів та бійці Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР).

Жорсткість санкцій проти Ірану приурочена до роковин смерті 22-річної Махси Аміні. Її похорон 16 вересня 2022 року викликав масові протести в ісламській республіці.

Напередодні комісія парламенту Ірану схвалила посилення покарання за порушення закону про обов'язкове носіння хіджабу.

Нагадаємо, посилення законодавства стало відповіддю керівництва країни на акції протесту 2022 року, які виникли на тлі вбивства іранською поліцією моралі 22-річної Махси Аміні. Жінку затримали за порушення правил носіння хіджабу.

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