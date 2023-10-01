США продовжить надавати економічну підтримку Україні

Сенат США зумів уникнути урядової кризи – шатдауну. Буквально в останній момент Сенатом було затверджено тимчасовий бюджет країни, схвалений Палатою представників США. До ухваленого законопроекту про короткострокове фінансування увійшли допомога у разі стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней, але не допомога Україні.
Після ухвалення тимчасового фінансування уряду сенатори США виступили з двопартійною заявою, в якій підтвердили свою відданість Україні, передає ABCNews.
Сенатори наголосили, що, хоча вони вітають тимчасовий бюджет, він "залишає низку невідкладних пріоритетів невирішеними".
Президент США Джо Байден підписав схвалений обома палатами Конгресу проект тимчасового бюджету, але наголосив, що Україна не повинна залишитися без допомоги. В оприлюдненій на сайті Білого дому заяві Байдена він наголосив на неприпустимості такої ситуації.
Він також додав, що розраховує на те, що ця ситуація буде виправлена.
Він нагадав, що кілька місяців тому досяг бюджетної угоди зі спікером Кевіном Маккарті, щоб уникнути кризи..Однак протягом кількох тижнів крайні республіканці в Палаті представників намагалися відійти від цієї угоди, вимагаючи різких скорочень, які були б руйнівними для мільйонів американців.
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