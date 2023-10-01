США продовжить надавати економічну підтримку Україні

08:17 01 жовтня Київ, Україна

Сенат США зумів уникнути урядової кризи – шатдауну. Буквально в останній момент Сенатом було затверджено тимчасовий бюджет країни, схвалений Палатою представників США. До ухваленого законопроекту про короткострокове фінансування увійшли допомога у разі стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней, але не допомога Україні.

Після ухвалення тимчасового фінансування уряду сенатори США виступили з двопартійною заявою, в якій підтвердили свою відданість Україні, передає ABCNews.

Сенатори наголосили, що, хоча вони вітають тимчасовий бюджет, він "залишає низку невідкладних пріоритетів невирішеними".

"У найближчі тижні ми очікуємо, що Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпеку та економічну підтримку Україні", - йдеться у заяві.

Президент США Джо Байден підписав схвалений обома палатами Конгресу проект тимчасового бюджету, але наголосив, що Україна не повинна залишитися без допомоги. В оприлюдненій на сайті Білого дому заяві Байдена він наголосив на неприпустимості такої ситуації.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американську підтримку України було перервано", - заявив Байден.

Він також додав, що розраховує на те, що ця ситуація буде виправлена.

"Я повністю сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - наголосив президент США.

Він нагадав, що кілька місяців тому досяг бюджетної угоди зі спікером Кевіном Маккарті, щоб уникнути кризи..Однак протягом кількох тижнів крайні республіканці в Палаті представників намагалися відійти від цієї угоди, вимагаючи різких скорочень, які були б руйнівними для мільйонів американців.