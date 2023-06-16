США продовжили на рік санкції щодо білорусі

10:05 13 червня Київ, Україна





Глава США Джо Байден ухвалив рішення продовжити санкції проти білорусі ще на один рік, оскільки термін дії раніше встановлених обмежень спливає 16 червня. Указ він підписав 12 червня та направив повідомлення Конгресу США.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність та тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - заявив Байден.

Крім того, у США продовжено санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia ще на 180 днів. Санкції було запроваджено 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва з порушенням обмежень, запроваджених після вторгнення росії до України.