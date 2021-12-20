США продадуть Тайваню озброєння на $ 620 млн

"Ймовірна продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в галузі безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу", - йдеться в повідомленні. Як зазначає DSCA, завдяки цій угоді Тайвань буде використовувати свої вдосконалені можливості "як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення оборони".

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Тайваню обладнання для модернізації систем Patriot PAC-3, загальна сума операції оцінюється в $ 620 млн. Про це повідомило в четвер Управління по оборонному співпраці і безпеки (DSCA) Міністерства оборони США. Воно відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, просування зв'язків між ВC США та інших країн, надання фінансової та технічної допомоги іноземним партнерам Вашингтона у сфері оборони.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес США про прийняте нею рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.

Тайвань управляється власною адміністрацією з 1949 року, коли туди бігли залишки сил Гоміньдану на чолі з Чан Кайши (1887-1975), які зазнали поразки в громадянській війні з комуністами. З тих пір цей найбільший китайський острів знаходиться під управлінням власної адміністрації, зберігаючи прапор, валюту і деякі інші атрибути колишньої Китайської Республіки. Пекін вважає Тайвань однією з провінцій Китаю. МЗС КНР раніше заявляв, що виступає проти будь-яких поставок американських озброєнь і військової техніки Тайваню.