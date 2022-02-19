США продадуть Польщі 250 танків

Офіційні особи США заявляють, що Сполучені Штати продадуть Польщі 250 бойових танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3, щоб підвищити безпеку країни на тлі ескалації напруженості у відносинах із Росією через Україну.
Міністр оборони Ллойд Остін заявив журналістам у п'ятницю у Варшаві, що він та держсекретар Ентоні Блінкен поінформували Конгрес про свій намір продати машини.
Міністр оборони Ллойд Остін заявив журналістам у п'ятницю у Варшаві, що він та держсекретар Ентоні Блінкен поінформували Конгрес про свій намір продати машини.
Цього літа Польща оголосила про плани купити танки у США в рамках угоди на суму близько 6 мільярдів доларів, але продаж весь час відкладався.
Остін сказав, що закупівлі з боку Польщі також допоможуть «забезпечити більш справедливий розподіл» оборонних обов'язків у Альянсі.
Остін подякував Польщі за розміщення додаткових 4700 американських солдатів, які готові відреагувати на вторгнення Росії в Україну. У Польщі знаходиться від 9000 до 10000 американських військовослужбовців після того, як на початку цього місяця президент Джо Байден віддав наказ щодо додаткового розгортання.
Остін сказав, що закупівлі з боку Польщі також допоможуть «забезпечити більш справедливий розподіл» оборонних обов'язків у Альянсі.
Остін подякував Польщі за розміщення додаткових 4700 американських солдатів, які готові відреагувати на вторгнення Росії в Україну. У Польщі знаходиться від 9000 до 10000 американських військовослужбовців після того, як на початку цього місяця президент Джо Байден віддав наказ щодо додаткового розгортання.
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