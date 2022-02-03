США закликають до екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї: дипломати

Сполучені Штати запросили на четвер екстрене засідання Ради Безпеки ООН по Північній Кореї, яка минулими вихідними запустила свою найпотужнішу ракету з 2017 року.
Очікується, що зустріч пройде за зачиненими дверима. Росія як голова Ради Безпеки на лютий має підтвердити терміни.
«Ми справді сподіваємось, що Рада зможе виступити в один голос» із заявою, сказав дипломат на умовах анонімності.
Північна Корея підтвердила, що вона запустила «балістичну ракету класу земля-земля середньої та великої дальності» Hwasong-12.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск, назвавши його "явним порушенням резолюцій Ради Безпеки".
«Ми повинні наполягати на тому, щоб Рада закликала КНДР дотримуватись резолюції Ради Безпеки ООН», — додав анонімний дипломат.
Північна Корея "неухильно просувається вперед у галузі балістики, покращуючи дальність, точність і смертоносність своїх ракет", - сказав він.
За словами дипломата, у країні є як ядерні технології, так і технології балістичних ракет.
Посол США в Північній Кореї Сунг Кім обговорив останній запуск із владою Південної Кореї та Японії, йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса.
"Спеціальний представник Кім Чен Ина засудив запуски балістичних ракет КНДР як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та дестабілізацію в регіоні", - сказав Прайс, наголосивши на "залізному зобов'язанні" США допомагати захищати союзників, Японію та Південну Корею, і добиватися дипломатичних рішень з Північною Кореєю.
Випробування, проведені 31 січня, стало сьомим випробуванням у Північній Кореї в січні. Це максимальна кількість випробувань, що колись проводилися країною за календарний місяць, і вона викликає побоювання, що Пхеньян може відновити ядерні та міжконтинентальні випробування.
Випробування порушило мораторій Пхеньяну 2018 року.
У 2017 році Рада Безпеки ООН тричі одноголосно ухвалювала рішення про запровадження нових важких економічних санкцій щодо Пхеньяну за його ядерні та ракетні випробування.
Зазначимо, що санкції - це остання демонстрація єдності Ради щодо Північної Кореї, в основному вони націлені на імпорт нафти в країну, а також на її експорт вугілля, заліза, текстилю або риби.
Очікується, що зустріч пройде за зачиненими дверима. Росія як голова Ради Безпеки на лютий має підтвердити терміни.
«Ми справді сподіваємось, що Рада зможе виступити в один голос» із заявою, сказав дипломат на умовах анонімності.
Північна Корея підтвердила, що вона запустила «балістичну ракету класу земля-земля середньої та великої дальності» Hwasong-12.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск, назвавши його "явним порушенням резолюцій Ради Безпеки".
«Ми повинні наполягати на тому, щоб Рада закликала КНДР дотримуватись резолюції Ради Безпеки ООН», — додав анонімний дипломат.
Північна Корея "неухильно просувається вперед у галузі балістики, покращуючи дальність, точність і смертоносність своїх ракет", - сказав він.
За словами дипломата, у країні є як ядерні технології, так і технології балістичних ракет.
Посол США в Північній Кореї Сунг Кім обговорив останній запуск із владою Південної Кореї та Японії, йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса.
"Спеціальний представник Кім Чен Ина засудив запуски балістичних ракет КНДР як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та дестабілізацію в регіоні", - сказав Прайс, наголосивши на "залізному зобов'язанні" США допомагати захищати союзників, Японію та Південну Корею, і добиватися дипломатичних рішень з Північною Кореєю.
Випробування, проведені 31 січня, стало сьомим випробуванням у Північній Кореї в січні. Це максимальна кількість випробувань, що колись проводилися країною за календарний місяць, і вона викликає побоювання, що Пхеньян може відновити ядерні та міжконтинентальні випробування.
Випробування порушило мораторій Пхеньяну 2018 року.
У 2017 році Рада Безпеки ООН тричі одноголосно ухвалювала рішення про запровадження нових важких економічних санкцій щодо Пхеньяну за його ядерні та ракетні випробування.
Зазначимо, що санкції - це остання демонстрація єдності Ради щодо Північної Кореї, в основному вони націлені на імпорт нафти в країну, а також на її експорт вугілля, заліза, текстилю або риби.
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