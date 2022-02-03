США закликають до екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї: дипломати

12:54 02 лютий Київ, Україна

Сполучені Штати запросили на четвер екстрене засідання Ради Безпеки ООН по Північній Кореї, яка минулими вихідними запустила свою найпотужнішу ракету з 2017 року.

Очікується, що зустріч пройде за зачиненими дверима. Росія як голова Ради Безпеки на лютий має підтвердити терміни.
«Ми справді сподіваємось, що Рада зможе виступити в один голос» із заявою, сказав дипломат на умовах анонімності.

Північна Корея підтвердила, що вона запустила «балістичну ракету класу земля-земля середньої та великої дальності» Hwasong-12.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск, назвавши його "явним порушенням резолюцій Ради Безпеки".

«Ми повинні наполягати на тому, щоб Рада закликала КНДР дотримуватись резолюції Ради Безпеки ООН», — додав анонімний дипломат.

Північна Корея "неухильно просувається вперед у галузі балістики, покращуючи дальність, точність і смертоносність своїх ракет", - сказав він.
За словами дипломата, у країні є як ядерні технології, так і технології балістичних ракет.

Посол США в Північній Кореї Сунг Кім обговорив останній запуск із владою Південної Кореї та Японії, йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса.

"Спеціальний представник Кім Чен Ина засудив запуски балістичних ракет КНДР як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН та дестабілізацію в регіоні", - сказав Прайс, наголосивши на "залізному зобов'язанні" США допомагати захищати союзників, Японію та Південну Корею, і добиватися дипломатичних рішень з Північною Кореєю.

Випробування, проведені 31 січня, стало сьомим випробуванням у Північній Кореї в січні. Це максимальна кількість випробувань, що колись проводилися країною за календарний місяць, і вона викликає побоювання, що Пхеньян може відновити ядерні та міжконтинентальні випробування.

Випробування порушило мораторій Пхеньяну 2018 року.

У 2017 році Рада Безпеки ООН тричі одноголосно ухвалювала рішення про запровадження нових важких економічних санкцій щодо Пхеньяну за його ядерні та ракетні випробування.

Зазначимо, що санкції - це остання демонстрація єдності Ради щодо Північної Кореї, в основному вони націлені на імпорт нафти в країну, а також на її експорт вугілля, заліза, текстилю або риби.