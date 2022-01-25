США приводять війська до бойової готовності через Україну, Байден закликає союзників

Сполучені Штати привели в бойову готовність 8500 військовослужбовців через напруженість поблизу українських кордонів, а президент Джо Байден закликав європейських союзників, щоб зберегти єдність Заходу перед тиском Росії.
Тим часом Євросоюз закликав союзників уникати «нервового зриву» перед побоюванням, що Росія може організувати повномасштабне вторгнення в Україну.
Тим часом Євросоюз закликав союзників уникати «нервового зриву» перед побоюванням, що Росія може організувати повномасштабне вторгнення в Україну.
Незважаючи на заяву про те, що він не збирається нападати, президент Володимир Путін розмістив близько 100 000 військовослужбовців поблизу України.
У Вашингтоні офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що американські сили чисельністю до 8500 осіб перебувають у «підвищеній готовності», але війська ще не розгорнуті. Більшість військ буде використано для посилення сил реагування НАТО, якщо вони будуть задіяні.
"Це пов'язано з тим що... ми даємо впевненість нашим союзникам щодо НАТО», - сказав Кірбі. «Це посилає Путіну дуже чіткий сигнал про те, що ми серйозно ставимося до своїх зобов'язань перед НАТО».
НАТО також заявило, що відправляє літаки та кораблі для підтримки свого східного флангу.
Напруженість сприяла нестабільності на світових ринках, тоді як основний російський фондовий індекс впав, а центральний банк припинив купівлю іноземної валюти після падіння рубля.
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