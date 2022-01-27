США візьмуть участь в саміті східноєвропейських країн - "Бухарестській дев'ятці"

Сьогодні в Бухаресті пройде незвичайний формат саміту "Бухарестської дев'ятки", в ньому візьмуть участь Джо Байден, Йенс Столтенберг, Ентоні Блінкен. Організаторами даного саміту виступили президент Польщі Анджей Дуда та президент Румунії Клаус Йоханніс.
Про це в ході брифінгу для ЗМІ повідомив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох.
За його словами, зустріч глав держав "дев'ятки" буде присвячена, перш за все, питанням безпеки та буде вписуватися в переговори в рамках Ініціативи Трьох морів.
"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС і НАТО, допоможуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив глава BBN.
За словами Солоха, в спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря і про ситуацію в Україні.
"Безсумнівно, українське питання якимось чином там буде відображене", - сказав Солох.
Гібридний характер саміту "Бухарестської дев'ятки" передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а інші лідери приєднаються до саміту в онлайн-режимі.
"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС і НАТО, допоможуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив глава BBN.
За словами Солоха, в спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря і про ситуацію в Україні.
"Безсумнівно, українське питання якимось чином там буде відображене", - сказав Солох.
Гібридний характер саміту "Бухарестської дев'ятки" передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а інші лідери приєднаються до саміту в онлайн-режимі.
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