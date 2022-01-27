США візьмуть участь в саміті східноєвропейських країн - "Бухарестській дев'ятці"

12:13 10 травень Київ, Україна

Сьогодні в Бухаресті пройде незвичайний формат саміту "Бухарестської дев'ятки", в ньому візьмуть участь Джо Байден, Йенс Столтенберг, Ентоні Блінкен. Організаторами даного саміту виступили президент Польщі Анджей Дуда та президент Румунії Клаус Йоханніс.



Про це в ході брифінгу для ЗМІ повідомив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох.

"Президент Польщі Анджей Дуда та президент Румунії Клаус Йоханніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО , так і президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після полудня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - повідомив Солох.

За його словами, зустріч глав держав "дев'ятки" буде присвячена, перш за все, питанням безпеки та буде вписуватися в переговори в рамках Ініціативи Трьох морів.



"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС і НАТО, допоможуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив глава BBN.



За словами Солоха, в спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря і про ситуацію в Україні.



"Безсумнівно, українське питання якимось чином там буде відображене", - сказав Солох.



Гібридний характер саміту "Бухарестської дев'ятки" передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а інші лідери приєднаються до саміту в онлайн-режимі.