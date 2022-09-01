США пригрозили "відрізати" турецькі банки від доларових операцій за порушення санкцій

19:31 23 серпня Київ, Україна





Турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з підсанкційними російськими банками, зберігаючи при цьому такі ж відносини з американськими банками, йдеться в листі. Турецькі банки мають обрати, чи хочуть вони працювати з російськими банками чи американськими, випливає з листа заступника міністра фінансів США Уоллі Адеймо, який той направив до Американської торгової палати в Туреччині (з ним ознайомилася The Wall Street Journal). Такий самий лист Адеймо надіслав до Турецької асоціації промисловості та бізнесу, головної ділової організації країни, розповіла газеті людина, знайома з кореспонденцією з Вашингтона.Турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з підсанкційними російськими банками, зберігаючи при цьому такі ж відносини з американськими банками, йдеться в листі.

"Будь ласка, візьміть до відома, що відносини з підсанкційними російськими особами можуть створити ризик для турецьких фінансових інститутів та компаній", - пише Адеймо.

Туреччина — один із найпопулярніших маршрутів для ввезення в росію санкційних товарів, а також продукції брендів, що пішли з країни. Товарообіг між країнами зростає: торік він становив $33 млрд, у І кварталі — $13,7 млрд, а за підсумками року може сягнути $50 млрд, говорили чиновники обох країн.



Схема працює приблизно так: російська компанія переказує гроші турецькій, та робить замовлення і везе продукцію найчастіше до Стамбула, де вантаж ще до митного оформлення переоформляється на російського одержувача і вирушає до росії. До вартості партії товару додаються витрати на логістику та посередництво.



Щоб обслуговувати ці операції, російським та турецьким банкам потрібні коррахунки одна в одної. Більшість великих російських банків під блокуючими санкціями (виняток — Газпромбанк і доньки іноземних банків), і операції з ними загрожують вторинними санкціями. Транзакції в доларах, євро та інших санкційних валютах було б видно: вони технічно неможливі без участі американських (доларів), європейських (євро) та інших банків. А ось розрахунки в рублях чи лірах західним регуляторам не видно.



Справа стосується не лише банків.

«Будь-які особи та організації, які надають суттєву підтримку російським особам, включеним до списків санкцій США, самі ризикують підпасти під американські санкції», — попереджає Адеймо.