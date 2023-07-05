США попередять Китай про наслідки постачання зброї рф — Reuters

14:41 05 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні особи США.



Як пише видання, військові зв'язки між Вашингтоном і Пекіном залишаються замороженими, при цьому додаткова напруга створює наміри Китаю запровадити обмеження щодо експорту деяких металів. Враховуючи це, американські чиновники не очікують жодних проривів у відносинах між країнами, проте Йеллен наполягатиме на відкритті нових каналів зв'язку та координації з економічних питань. Також міністр попередить про наслідки передачі Китаєм військової допомоги росії. Міністр фінансів США Джанет Йеллен під час поїздки до Китаю дбатиме про зв'язки між країнами і попередить Пекін про санкції у разі постачання зброї росії.Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні особи США.Як пише видання, військові зв'язки між Вашингтоном і Пекіном залишаються замороженими, при цьому додаткова напруга створює наміри Китаю запровадити обмеження щодо експорту деяких металів. Враховуючи це, американські чиновники не очікують жодних проривів у відносинах між країнами, проте Йеллен наполягатиме на відкритті нових каналів зв'язку та координації з економічних питань. Також міністр попередить про наслідки передачі Китаєм військової допомоги росії.

"Офіційні особи США кажуть, що очікують на "відверті" обговорення під час поїздки Йеллен 6-9 липня, після різкого оголошення Пекіном у понеділок про контроль за експортом деяких продуктів галію і германію, що широко використовуються в напівпровідниках, а також нового закону про контршпигунство, який вважається потенційно шкідливим для американських фірм", - йдеться у повідомленні.





Довгоочікувана поїздка Йеллен була після того, як держсекретар Антоній Блінкен відвідав Пекін і погодився з главою КНР Сі Цзіньпіном у тому, що суперництво двох країн не повинно зводитися в конфлікт на тлі заморожування військових комунікацій між двома країнами. Журналісти зазначають, що китайські чиновники стурбовані планами адміністрації Байдена обмежити інвестиції американських компаній у Китай і тим, що вони вважають кроками щодо роз'єднання двох економік. При цьому економіка Китаю відновлюється повільніше, ніж очікувалося після локдаунів, пов'язаних із COVID-19.Довгоочікувана поїздка Йеллен була після того, як держсекретар Антоній Блінкен відвідав Пекін і погодився з главою КНР Сі Цзіньпіном у тому, що суперництво двох країн не повинно зводитися в конфлікт на тлі заморожування військових комунікацій між двома країнами.

"Дипломатії немає заміни. Телефонний дзвінок — це не те саме", — сказав один із чиновників адміністрації.

Очікується, що Йеллен зосередиться на економічних питаннях, але водночас вона нагадає китайським колегам, що будь-який крок щодо постачання летальної допомоги росії, порушуючи санкції проти росії через її війну в Україні, може викликати санкції проти китайських організацій, сказав один з високопосадовців адміністрації.

"Ми регулярно чуємо запевнення Китаю, що вони не будуть доставляти смертоносну допомогу. Ми тримаємося за це і продовжуватимемо спостерігати", - сказало джерело.

При цьому США вважають, що Китай стривожений спробою заколоту ПВК "Вагнер" та слабкістю російських збройних сил, проте Пекін покладається на стабільну росію як джерело продовольства та палива, додало джерело.



Візити Блінкена та Йеллен вважаються критично важливими для покращення зв'язку після того, як американські військові збили китайську розвідувальну повітряну кулю над Сполученими Штатами, а також напередодні можливої зустрічі президента Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на зустрічі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.