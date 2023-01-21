США представили в ООН докази поставок у Росії зброї з КНДР

Сполучені Штати передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази поставок Пхеньяном зброї російської приватної військової компанії Вагнер, яка використовує його у війні в Україні. Про це у п'ятницю, 20 січня, розповів представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.
Він підкреслив, що постачання зброї з КНДР порушує резолюцію Радбезу ООН.
Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки від 18 листопада, на яких видно, що "п'ять російських залізничних вагонів вирушили з росії до Північної Кореї".
Представник Білого дому також сказав, що російський президент все частіше звертається за військовою підтримкою до ПВК, і між найманцями та Міноборони Росії "наростає напруженість".
Зазначимо, у КНДР вважають, що українці гинуть виключно через те, що США "накачують Україну смертоносною зброєю".
У Британії заявили, що закупівля росією зброї у Північної Кореї для війни в Україні є ознакою розпачу.
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