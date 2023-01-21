США представили в ООН докази поставок у Росії зброї з КНДР

10:28 21 січня Київ, Україна

Сполучені Штати передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази поставок Пхеньяном зброї російської приватної військової компанії Вагнер, яка використовує його у війні в Україні. Про це у п'ятницю, 20 січня, розповів представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Він підкреслив, що постачання зброї з КНДР порушує резолюцію Радбезу ООН.

"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК Вагнер", - нагадав він і додав, що американська сторона вже наводила конкретні випадки таких постачань.

Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки від 18 листопада, на яких видно, що "п'ять російських залізничних вагонів вирушили з росії до Північної Кореї".

"Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого поїзд повернувся до Росії", - додав він.

Представник Білого дому також сказав, що російський президент все частіше звертається за військовою підтримкою до ПВК, і між найманцями та Міноборони Росії "наростає напруженість".

Зазначимо, у КНДР вважають, що українці гинуть виключно через те, що США "накачують Україну смертоносною зброєю".

У Британії заявили, що закупівля росією зброї у Північної Кореї для війни в Україні є ознакою розпачу.