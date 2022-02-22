США нададуть Палестині $360 млн термінової допомоги

08:42 26 травень Київ, Україна





«Ми будемо просити міжнародну спільноту допомагати у відновленні Гази тільки в тому випадку, якщо є впевненість: те, що буде відновлено, не буде втрачене знову через рішення ХАМАС завдати нових ракетних ударів», - сказав Блінкен. Держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом заявив, що США як допомогу нададуть палестинцям 360 мільйонів доларів.«Ми будемо просити міжнародну спільноту допомагати у відновленні Гази тільки в тому випадку, якщо є впевненість: те, що буде відновлено, не буде втрачене знову через рішення ХАМАС завдати нових ракетних ударів», - сказав Блінкен.



Він висловив глибокі співчуття від імені Сполучених Штатів сім'ям, які втратили своїх близьких у результаті обстрілів.



Блінкен висловив прихильність США до відновлення відносин з палестинською адміністрацією і палестинським народом, «побудованих на взаємній повазі і загальній переконаності, що і палестинці, і ізраїльтяни заслуговують рівної свободи, безпеки, можливостей і гідності».



За словами держсекретаря, він повідомив Аббасу про намір США надати палестинцям в 2021 році 75 млн доларів додаткової допомоги для розвитку і економіки, 5,5 млн - негайної допомоги в разі стихійних лих в Газі і понад 32 млн - для агентства ООН з допомоги палестинським біженцям.



«В цілому ми надаємо термінову підтримку палестинському народу на суму понад 360 мільйонів доларів», - зазначив Блінкен.



Він додав, що США будуть і надалі рішуче виступати проти будь-яких односторонніх провокаційних дій, які можуть привести до зростання насильства і підривають перспективи справедливого і довгострокового врегулювання конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами, що «в кінцевому підсумку вимагає створення двох держав».