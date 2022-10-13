США запропонували обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів

10:42 13 жовтня Київ, Україна

Стеля цін на російську нафту має знаходитися в районі 60 доларів, що дозволить скоротити доходи росії від її експорту і не вдарить по видобутку, заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

"Безумовно, ціни в цьому діапазоні було б достатньо, щоб відчувати, що росія може прибутково добувати та продавати нафту", - цитує Reuters слова Йеллен на зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку у Вашингтоні.

Міністр фінансів США зазначила, що росія протягом останніх п'яти-сім років була готова продавати нафту в середньому по 60 доларів за барель. Останнім часом російська нафта Urals торгується близько 75 доларів, що на 17 доларів менше, ніж марка Brent. Йеллен додала, що собівартість видобутку нафти у росії «низька».



За словами заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо, росія намагається укласти контракти за цінами, нижчими від вартості Brent. Це ознака того, що обговорення цінової стелі для російської нафти має певний ефект.

"Мета полягає в тому, щоб захистити світ від наслідків глобального стрибка цін на нафту", - зазначила Йеллен.

Раніше міністри фінансів країн «Великої сімки» підтвердили готовність запровадити стелю цін на російську нафту та домагатися «всеосяжної та глобальної» заборони на транспортування морським шляхом нафти з росії, якщо ціна на неї перевищуватиме встановлене значення. За словами представників «Великої сімки», це необхідно зробити, щоб знизити доходи росії від торгівлі сировиною та підірвати її можливості фінансувати війну в Україні.



ЄС у рамках восьмого пакета санкцій проти росії вже встановив стелю цін на сиру нафту (набирає чинності з 5 грудня, одночасно з нафтовим ембарго) та нафтопродукти (з 5 лютого). Санкції вперше матимуть екстериторіальний характер і торкнуться третіх країн.