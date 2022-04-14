США пропонують щедру винагороду за інформацію про іноземних хакерів

19:08 15 липня Київ, Україна

Уряд Сполучених Штатів Америки, в рамках програми "Винагорода за правосуддя", готовий заплатити 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти іноземних хакерів.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США



Як зазначено в заяві пресслужби, це стосується будь-якої особи, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, бере участь в зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критичної інфраструктури США.



До систем, що підлягають захисту від хакерів, належать не тільки комп'ютерні системи уряду і фінансових установ США, але і ті, що використовуються або впливають на міждержавну торгівлю або зв'язок.



Виплати винагороди можуть включати платежі в криптовалюті.



