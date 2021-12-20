США пропонують "нагороду за справедливість" в 10 млн доларів

14:50 06 серпень Київ, Україна

Держдепартамент США розробив спецпрограми "Нагорода за справедливість", вона передбачає матеріальну винагороду будь-кому, хто надасть достовірну інформацію про осіб, які здійснюють втручання в американські вибори.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу в середу.



При цьому вибори в країні заплановані на 3 листопада.



За словами держсекретаря, Державний департамент розробив спеціальну програму, згідно з якою передбачені виплати за інформацію про втручання у виборчий процес.

"Програма ... пропонує нагороду до 10 млн доларів за ідентифікацію або виявлення будь-якої особи, яка, діючи за розпорядженням або під контролем іноземних урядів, втручається у вибори в США ", - сказав Помпео.

Нагадаємо, в кінці липня президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї перенести президентські вибори. Американський лідер заявив, що не хоче міняти дату виборів, але стурбований, що вони можуть бути сфальсифіковані. Також він турбується з приводу того, що підрахунок поштових бюлетенів займе довгий час.