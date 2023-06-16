США пропонують Ізраїлю співпрацю у військовому плануванні щодо Ірану

19:01 18 травня Київ, Україна

Свіжа пропозиція Сполучених Штатів Америки Ізраїлю про співпрацю у "спільному військовому плануванні" щодо Ірану викликала стриману реакцію з боку Ізраїлю.



Відповідно до інформації, опублікованої в The Times of Israel, "адміністрація Байдена звернулася до ізраїльських чиновників з винятковою пропозицією, яка має значно зміцнити військове партнерство між США та Ізраїлем".



Однак Ізраїль попросив надати додаткові деталі, виявляючи обережність щодо можливої угоди.



За словами американського представника, ця пропозиція "не належить до планування спільної американо-ізраїльської атаки на ядерну програму Ірану" і в основному спрямована на обговорення заходів протидії регіональній активності Ірану та непередбачуваним обставинам.



Важливо відзначити, що пропозиція була зроблена під час недавнього візиту до Ізраїлю голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, міністра оборони Ллойда Остіна та командувача Центрального командування Збройних сил США генерала Еріка Курилли.