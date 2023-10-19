США поставили Ізраїлю броньовану техніку для боротьби з ХАМАС

18:23 19 жовтня Київ, Україна

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило у четвер про надходження партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, призначеної для заміни пошкоджених машин, які зазнали збитків внаслідок бойових дій проти угруповання ХАМАС, що розпочалися 7 жовтня.

Цю інформацію відомство поширило через свій офіційний обліковий запис у соціальній мережі Twitter.

Міністерство оборони Ізраїлю наголосило, що нещодавно прийняло вантажний літак із США, який доставив першу партію броньованих транспортних засобів, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Це постачання бронетехніки входить до більшого контракту вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованого на модернізацію та зміцнення технічної бази ЦАХАЛ, повідомили у відомстві.

Міністерство також зазначило, що в рамках наступних поставок техніки зі США будуть включені броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.