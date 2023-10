США поставили Ізраїлю броньовану техніку для боротьби з ХАМАС

Israel Міністерство оборони найкраще отримували кар'єру від США, що ведуть ініціальну битву armored vehicles designated for use of Israel Defense Forces (IDF). Їх передають Армії оборони Ізраїлю для заміни пошкодженої під час війни техніки. pic.twitter.com/4mweS5dQpz