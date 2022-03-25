США поповнили список санкцій новими іменами російських товстосумів

07:44 25 березня Київ, Україна

24 березня Держдепартамент та Міністерство фінансів опублікували прес-реліз, у якому йдеться про чергове включення до списку санкцій низки осіб і компаній у Росії.



«Сьогодні Держдепартамент і Міністерство фінансів США здійснили додаткові широкомасштабні дії в рамках наших заходів у відповідь, разом з нашими союзниками та партнерами, щодо навмисної, неспровокованої та несправедливої війни Російської Федерації проти України», – йдеться в документі.



«Ми неухильно віддані забезпеченню того, щоб Росія заплатила дуже дорогу ціну – економічно та дипломатично – за її подальше вторгнення в Україну. Ці заборони включають будь-яке перерахування або надання фондів, товарів або послуг для користі, будь-кому, комусь із заблокованих осіб, а також отримання будь-якого перерахування або надання фондів, товарів або послуг від будь-якої з цих осіб».