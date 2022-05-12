17:51 12 травня Київ, Україна





За даними агентства, два танкери з нафтою зі сховищ у Техасі та Луїзіані вже перебувають на шляху до Італії та Нідерландів. Йдеться про високосірчисту нафту. Обидва танкери завантажили нею в останні два тижні.



Ще одна партія техаської нафти прибула до Нідерландів 26 квітня, свідчать дані системи відстеження танкерів.



Таким чином, США допомагають Європі знизити залежність від російських енергоресурсів.



Нафтовий аналітик Метт Сміт розповів агентству, що у квітні до Європи відправили близько 1,6 млн барелів нафти SPR. Це стало рекордом. США поділилися з Європою нафтою зі свого стратегічного резерву (SPR). Перша партія вже прибула, найближчим часом туди відправлять ще дві, повідомив Bloomberg.За даними агентства, два танкери з нафтою зі сховищ у Техасі та Луїзіані вже перебувають на шляху до Італії та Нідерландів. Йдеться про високосірчисту нафту. Обидва танкери завантажили нею в останні два тижні.Ще одна партія техаської нафти прибула до Нідерландів 26 квітня, свідчать дані системи відстеження танкерів.Таким чином, США допомагають Європі знизити залежність від російських енергоресурсів.Нафтовий аналітик Метт Сміт розповів агентству, що у квітні до Європи відправили близько 1,6 млн барелів нафти SPR. Це стало рекордом.



"Ймовірно, це будуть не останні партії нафти з резервів США для Європи з урахуванням того, що регіон знаходиться у процесі погодження заборони імпорту російської нафти", - зазначив Сміт.



Раніше США та Великобританія оголосили ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів з росії через рішення президента росії Володимира путіна розпочати війну в Україні. Проте Європа поки що не може погодити повну заборону, оскільки проти виступає Угорщина. При цьому багато європейських нафтокомпаній відмовляються купувати російську нафту, і Європі доводиться шукати альтернативні джерела постачання.



31 березня президент США Джо Байден оголосив, що протягом пів року Вашингтон щодня виділятиме зі стратегічного резерву 1 млн барелів нафти. В адміністрації Білого дому зазначили, що доходи від продажу цього палива підуть на те, щоби заповнити стратегічний нафтовий запас у наступні роки. Байден також повідомив про плани низки нафтових компаній збільшити видобуток на 1 млн барелів на добу.