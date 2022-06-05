США підтвердили наступну зустріч формату Рамштайн зі зброї для України

07:15 05 червня Київ, Україна

Уряд США, включаючи Пентагон, надають Україні величезну допомогу та підтримку у боротьбі з російською агресією. Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів, у тому числі для наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині.. Про це у суботу, 4 червня, міністр оборонного відомства США повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Нарешті я поїду до Брюсселя, щоб провести наступну особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Лідери оборони буквально з усього світу там будуть, щоб обговорити кризу в Україні після неспровокованого вторгнення росії", - написав глава Пентагону.

Також у Брюсселі він візьме участь у зустрічі Міністрів оборони країн НАТО.

"Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії та продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення росії в Україну", - додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 1 червня, схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 700 млн. доларів.

Напередодні Байден анонсував передачу Україні сучасних ракетних систем. ЗМІ пишуть, що йдеться про мобільну ракетну артилерійську систему HIMARS з боєприпасами дальністю поразки до 70 або 80 кілометрів і що з України взяли слово не стріляти ними російською територією.