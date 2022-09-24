США підняли в небо літаки-розвідники для контролю балістичних ракет

Сьогодні вночі США підняли в небо літаки, які відстежують стратегічну ядерну зброю. Про це повідомляє flightradar24.
Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені поруч із кордоном Росії з боку Аляски. Один літак – у центрі США.
Літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.
Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.
У НАТО попередили Росії про наслідки застосування ядерної зброї.
А президент США Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї росія стане ще більшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли вона була.
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