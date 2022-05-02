США планують відновити ядерну угоду з Іраном

13:23 02 грудня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки готові до скасування всіх санкцій та повернення до питань ядерної угоди з Іраном, при строгому дотриманні всіх умов майбутніх домовленостей.

Про це повідомляє The New York Times, цитуючи заяви Джо Байдена

"Зараз багато говорять про високоточні ракети і все інше, що сприяє дестабілізації регіону. При цьому кращий спосіб домогтися деякої стабільності в регіоні - це розібратися з ядерною програмою", - заявив Байден.

Він додав, що майбутня адміністрація США має намір у співпраці з союзниками і партнерами брати участь в переговорах і розробляти додаткові угоди, які могли б зміцнити і продовжити дію обмежень щодо іранської ядерної і ракетної програм.

"І останнє, чорт забирай, що нам потрібно в цій частині світу, - це нарощування ядерного потенціалу", - підкреслив Байден.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році. У травні 2018-го США вийшли з угоди, звинувативши Іран в недотриманні умов угоди і наклавши на Тегеран санкції.