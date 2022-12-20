США планують виділити близько 45 млрд доларів Україні та союзникам по НАТО

10:59 20 грудня Київ, Україна

У Конгрес США внесли законопроєкт про держфінансування на 2023 рік, який, зокрема, передбачає виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО

Про це повідомляє Reuters.



Агентство зазначає, що законопроєкт про державне фінансування на 1,7 трильйона доларів містить рекордні військові витрати і перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.



До законопроєкту включено 44,9 млрд доларів додаткової екстреної допомоги Україні та союзникам по НАТО.



Як повідомляє Reuters, на наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет, який складе 858 млрд доларів і перевищує торішній, що склав 740 млрд доларів.



Лідери Сенату та Палати представників покликані ухвалити законопроєкт і надіслати його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перерв у діяльності уряду. Місяцями демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей слід витратити на військові та невійськові програми.