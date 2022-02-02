США планують перебазуватися з авіабази "Інджирлік" в Туреччині

20:46 16 вересень Київ, Україна

Збройні Сили США планують покинути авіабазу "Інджирлік", яка знаходиться на півдні Туреччини, як альтернатива для розміщення американського контингенту розглядається Греція.

Про це заявив голова підкомітету Сенату США з міжнародних відносин Рон Джонсон.

"Ми не знаємо, що буде з" Інджирліком". Сподіваємося на краще, але ми повинні планувати найгірше", - раніше сказав сенатор-республіканець в інтерв'ю виданню Washington Examiner.



За словами Джонсона, США налаштовані зберегти повну присутність на зазначеному військово-повітряному об'єкті й співпрацю з Туреччиною в цілому, залишаючи вчинення такого "стратегічного зсуву" (відхід з "Інджирлік") лише на крайній випадок.



"Ми вже розглядаємо Грецію як альтернативу", - повідомив Джонсон, додавши, що США збільшують свою військову присутність в районі острова Крит.



Збройні сили Греції та США планують провести спільні навчання недалеко від регіону Західної Фракії, де проживає турецька меншість Греції, повідомили в минулий понеділок в Афінах.

У липні держсекретар Майк Помпео оголосив, що США додадуть Кіпр в свою програму військової підготовки на 2020 рік. До цього рішення американська сторона призупинила дію збройового ембарго щодо Кіпру, що викликало у Анкари обурення.



Авіабаза "Інджирлік" розташована всього за 110 кілометрів від сирійського кордону. Вона була й залишається стратегічним елементом США та НАТО з моменту її заснування у 1954 році, оскільки відігравала важливу роль під час холодної війни, війни в Перській затоці та Іраку, в подальших військових кампаніях США на Близькому Сході, в тому числі в рамках їхньої тривалої коаліційної місії по боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".