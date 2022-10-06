США планують послабити санкції проти Венесуели заради нафти

16:23 06 жовтня Київ, Україна

Адміністрація Байдена готується пом'якшити санкції проти авторитарного режиму Венесуели, щоби відновити експорт її нафти. За оцінками, у результаті виробництво нафти у Венесуелі може збільшитися більш ніж удвічі протягом двох років.





Крім того,



За словами американських чиновників, питання пом'якшення санкцій все ще обговорюється. Переговори можуть і не призвести до конкретного результату, кажуть вони: все залежить від того, чи відновить венесуельська влада всерйоз переговори з опозицією.



Конкретні умови домовленості між Вашингтоном та Каракасом мають бути розроблені у жовтні, пише WSJ.



Колись Венесуела була одним із найбільших світових нафтовиробників. У 1990-ті роки вона видобувала понад 3,2 млн барелів на добу, але політика президентів Уго Чавеса та Мадуро, тотальна корупція, неефективне керівництво та недостатність інвестицій, націоналізація бізнесу західних компаній вели до поступового падіння видобутку. Останнім ударом стали санкції, введені адміністрацією Дональда Трампа, внаслідок яких іноземні компанії, які ще працювали у Венесуелі, пішли з країни.



Домовленість з Венесуелою має надіслати сигнал нафтовому ринку про те, що він може отримати додаткове джерело постачання, кажуть джерела WSJ. Обговорення йдуть на тлі швидкого набуття чинності європейського ембарго на купівлю російської нафти, наміри Заходу обмежити її ціну, а також рішення ОПЕК+ радикально скоротити видобуток (на 2 млн барелів на добу), щоб підтримати ціни на нафту. Домовленість з Венесуелою може бути частиною довгострокової стратегії пошуку Сполученими Штатами та Європою нових джерел енергоресурсів на фоні війни в Україні, зауважує Фрасіско Мональді, експерт з енергетичного сектору Латинської Америки в Університеті Райсу.



За оцінкою колишнього топменеджера Chevron Алі Моширі, який займався розвитком бізнесу компанії в Латинській Америці та працював з Венесуелою, видобуток у країні може досягти 1,5 млн барелів на добу протягом двох років, якщо Chevron та інші компанії зможуть вільно працювати. Пом'якшення санкцій дозволить американській Chevron, а також нафтосервісним компаніям відновити роботу у Венесуелі, розповіли The Wall Street Journal люди, знайомі з пропозицією Білого дому. В обмін, за їхніми словами, режим Ніколаса Мадуро має відновити переговори з опозицією щодо створення умов для проведення вільних та чесних президентських виборів у 2024 році.Крім того, США , уряд Венесуели та деякі опозиціонери підготували план, що передбачає розморожування сотень мільйонів доларів, заблокованих в американських банках. Кошти будуть спрямовані на закупівлю продовольства, ліків та обладнання для електромереж та систем водопостачання.За словами американських чиновників, питання пом'якшення санкцій все ще обговорюється. Переговори можуть і не призвести до конкретного результату, кажуть вони: все залежить від того, чи відновить венесуельська влада всерйоз переговори з опозицією.Конкретні умови домовленості між Вашингтоном та Каракасом мають бути розроблені у жовтні, пише WSJ.Колись Венесуела була одним із найбільших світових нафтовиробників. У 1990-ті роки вона видобувала понад 3,2 млн барелів на добу, але політика президентів Уго Чавеса та Мадуро, тотальна корупція, неефективне керівництво та недостатність інвестицій, націоналізація бізнесу західних компаній вели до поступового падіння видобутку. Останнім ударом стали санкції, введені адміністрацією Дональда Трампа, внаслідок яких іноземні компанії, які ще працювали у Венесуелі, пішли з країни.Домовленість з Венесуелою має надіслати сигнал нафтовому ринку про те, що він може отримати додаткове джерело постачання, кажуть джерела WSJ. Обговорення йдуть на тлі швидкого набуття чинності європейського ембарго на купівлю російської нафти, наміри Заходу обмежити її ціну, а також рішення ОПЕК+ радикально скоротити видобуток (на 2 млн барелів на добу), щоб підтримати ціни на нафту. Домовленість з Венесуелою може бути частиною довгострокової стратегії пошуку Сполученими Штатами та Європою нових джерел енергоресурсів на фоні війни в Україні, зауважує Фрасіско Мональді, експерт з енергетичного сектору Латинської Америки в Університеті Райсу.За оцінкою колишнього топменеджера Chevron Алі Моширі, який займався розвитком бізнесу компанії в Латинській Америці та працював з Венесуелою, видобуток у країні може досягти 1,5 млн барелів на добу протягом двох років, якщо Chevron та інші компанії зможуть вільно працювати.

"У пом'якшенні деяких санкцій проти Венесуели адміністрацією Байдена є велике значення, більша кількість ресурсів дозволить знизити ціни на енергоносії", - сказав він WSJ.

Згідно з останнім звітом держкомпанії Petroleos de Venezuela, видобуток у вересні склав 653 000 барелів на добу, повідомляє Argus Media.

«Середньодобовий видобуток з початку року по вересень, згідно зі звітом, був 759 000 барелів; на думку багатьох аналітиків, це надто оптимістична оцінка», – пише Argus Media.

Після ухваленого у середу ОПЕК+ рішення про скорочення нафтовидобутку, Білий дім звинуватив картель у тому, що він «об'єднався» з росією. У відповідь у Вашингтоні пообіцяли продовжувати виводити на ринок нафту зі стратегічних резервів і вжити «додаткових заходів у відповідь» для збільшення пропозиції нафти на внутрішньому ринку.