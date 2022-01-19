США перекине війська до білоруського кордону

На території Литви, недалеко від білоруського кордону, будуть базуватися американські військовослужбовці та техніка, яку перекинуть з Польщі.
В Литву прибудуть 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки. Перекидання американських військ здійснюється на тлі напружених відносин Литви з Білоруссю.
Як передає офіційно Литва, на кордоні будуть проходити раніше анонсовані військові навчання, які не спрямовані проти сусідньої країни, включно з Білоруссю.
Американські війська будуть базуватися в Литві до листопада. У військовому командуванні Литви додали, що на додаток до військ США в країну прибудуть близько однієї тисячі військовослужбовців та бойові літаки з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.
Як відомо, з 17 по 20 серпня в Білорусі на кордоні з Литвою проходили планові військові навчання.
Президент Олександр Лукашенко наказав перекинути десантників в Гродно до того моменту, поки ситуація в південно-західній частині країни не стабілізується. Він заявив, що хвилюється через ситуацію, яка розгортається неподалік від Польщі та Литви
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